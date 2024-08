Bewezen topschutter Reda Kharchouch keert terug bij Telstar

Kharchouch begon zijn carrière bij Quick Boys. Via OFC kwam hij in het seizoen 2019/20 bij Telstar terecht. Daar maakte hij in de competitie liefst 20 treffers in 28 wedstrijden. Het leverde hem een transfer naar Sparta Rotterdam op. Via FC Emmen, Excelsior en Al-Bukiryah streek hij neer bij Hajer.

De terugkeer in Nederland is voor Kharchouch een hele bewuste. "Door de komst van ons zoontje is het voetballen in een vertrouwde omgeving erg fijn. Ik ben blij terug te keren bij Telstar."