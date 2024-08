Sparks Haarlem wint voor vijfde keer Europese hoofdprijs

Sparks ging als absolute favoriet van start in de finale. Alle voorgaande wedstrijden werden gewonnen door de Haarlemmers en eerder werd de Italiaanse ploeg al met 5-1 verslagen.

Geheel onverwacht stond Sparks in de derde inning met 3-0 achter tegen Saronno. Pas in de zesde werd het eerste punt gemaakt. Dat was het startsein om echt gas te geven, want in de zevende en achtste kwam Sparks pas echt op stoom: 5-4.

Met de overwinning neemt Sparks revanche op Saronno. In 2022 verloren de Noord-Hollanders nog de finale. Voor Sparks is het de vijfde keer in de historie dat zij de European Winners Cup winnen.