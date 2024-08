Geen pole voor Max, maar ook dag twee in Zandvoort was een groot feest

Hoewel het Max Verstappen niet is gelukt om zijn wagen naar pole position te rijden op zaterdag, was het voor de tienduizenden racefans die naar Zandvoort waren gekomen toch een geslaagde dag. NH nam onder andere een kijkje op de F1-camping, in een tattooshop en bij de omroepers rondom het station. Bekijk hierboven de Zandvoort Update van dag twee van het racefestijn.