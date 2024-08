XR blokkeert wederom zeesluis IJmuiden om cruiseschepen dwars te zitten

Extinction Rebellion demonstreerde de afgelopen twee weekenden ook op de sluisdeuren. In het weekend van 8 augustus werd op die manier cruiseschip Jewel of the Seas belemmerd om naar Amsterdam te varen. Passagiers gingen in IJmuiden van boord, en werden daarvandaan met bussen naar Amsterdam of Schiphol gebracht. De politie kwam die dag niet in actie. De activisten vertrokken rond 7.00 uur 's ochtends.