Zwemtocht tussen Stavoren en Medemblik halverwege gestaakt vanwege harde wind

Dat zegt Tine van Heerikhuizen van de Hersenstichting tegen NH. "Het is windkracht 7 op het IJsselmeer", vertelt ze over de loodzware omstandigheden. "Het is protocol om dan te stoppen, omdat we anders de veiligheid niet meer kunnen garanderen."

Niet alleen de deelnemers, maar ook hun begeleiders hadden last van de harde wind en golfslag. "De boten konden niet eens in de buurt van de zwemmers blijven."

Nog wel stukje zwemmen in Oosterhaven

In totaal hebben de zwemmers zo'n 11 kilometer gezwommen, waarmee ze ongeveer de helft van de tocht hebben voltooid. Ze worden nu met boten naar de Oosterhaven in Medemblik gebracht. "Daar zullen ze het laatste stuk in de haven nog wel zwemmen", vertelt Van Heerikhuizen. "Want ze hebben hier wel het hele jaar voor getraind."

