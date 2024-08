500 euro per nacht in Zandvoortse B&B: "Maar daar krijg je wel ontbijt bij"

De blonde Maria wil aanvankelijk niet vertellen voor hoeveel ze een kamer in haar bed and breakfast verhuurt, maar na wat aandringen blijkt dat gasten voor 400 of 500 euro per nacht in haar B&B mogen slapen. "Maar daar krijg je dit weekend wel ontbijt bij", haast ze zich om erbij te vermelden.

Leida Drommel heeft al 27 jaar een B&B en doet het dit jaar voor het laatst. Zij is wat eerlijker over haar bijbedoelingen bij het verhuren van de kamers. "Het is net als een goede fles wijn, hij gaat drie keer over de kop."