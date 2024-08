Drie incidenten op dag één: extra maatregelen na onstuimig begin Alkmaarse kermis

Omdat het door de stroomstoring ook donker werd, was bezoekster Jolien Piersma bang dat de sfeer grimmig zou worden. Dat gebeurde niet. "Veel mensen hadden medelijden met de personen in de attracties, wat juist voor saamhorigheid zorgde." Kermisexploitant Sander Willemstein laat weten blij te zijn dat alles volgens protocol verliep. "Mensen hebben niet lang vastgezeten."

De stroomstoring was snel verholpen, aldus de gemeente. De oorzaak was een piek in het stroomverbruik. "Dit is heel zeldzaam, en een ongelukkige samenloop van omstandigheden", vertelt een woordvoerder. De instellingen van het stroomnet zijn nu aangepast, waardoor het niet nog een keer zou moeten kunnen gebeuren.

Steekpartij

Kort nadat de stroomstoring is opgelost, gaat het verderop aan het Canadaplein mis. Een 16-jarige jongen uit Heerhugowaard wordt in zijn been gestoken. Hulpdiensten hebben eerste hulp geboden waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis is vervoerd. Vanmorgen liet een woordvoerder van de politie NH weten dat er een jongen van dezelfde leeftijd uit Rotterdam is aangehouden voor betrokkenheid bij de steekpartij. Zijn rol wordt op dit moment onderzocht. Over de steekpartij wil de kermisexploitant niets kwijt.

Extra maatregelen

De gemeente zegt de steekpartij te betreuren, en ook extra maatregelen te nemen. Tijdens de kermisuren zorgt de gemeente voor 'voldoende beveiliging om de veiligheid te kunnen waarborgen'.

Daarnaast zijn er ook extra beveiligingscamera's op het terrein geplaatst, en worden er jongerenwerkers ingezet om te voorkomen dat het nog een keer uit de hand loopt.