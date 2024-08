Schmink- en voorleesmiddag met dragqueens verloopt vlekkeloos, ondanks bedreigingen

Wat is een dragqueen?

'Drag' is een kunst- of entertainmentvorm die sinds 1870 voor het eerst in boeken werd genoemd. Deze kunstvorm kent haar vroege oorsprong in het theater in de 15e en 16e eeuw toen mannen ook de vrouwenrollen moesten spelen, omdat vrouwen niet op de planken mochten. Drag staat voor 'dressed as girl', zoals dat vroeger in het script stond. Bij drag kleedt een man of vrouw zich uitbundig en maakt zich op met bijvoorbeeld een glitterjurk en grote pruik. Drag heeft niets met seksualiteit te maken. Ook seksuele geaardheid staat er los van. Dragqueens kunnen homoseksueel, heteroseksueel of bi-seksueel zijn.