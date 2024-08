Buurt schrikt wakker van explosie in Den Helder

De bewoner schrok wakker van de klap en zag dat zijn raam kapot was. Hij is zelf niet gewond geraakt. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar camerabeelden. "Rond 5.00 uur op zaterdagochtend zijn er niet veel mensen op straat, daarom hopen we dat er camerabeelden zijn van de deurbel of dashcam waarop de dader te zien is", zegt de woordvoerder.

Een medewerker van de naastgelegen dierenwinkel woont zelf ook in de buurt en schrok vanmorgen wakker. "Aan de winkel is gelukkig geen schade. We hebben een groot rolluik, dat heeft vast geholpen", vertelt ze. "Het is heel sneu voor de bewoner, hij heeft schade aan zijn raam en muur."

