Opnieuw twee autobranden in Haarlem, politie vermoedt brandstichting

De politie kreeg om 1.45 uur melding van de autobrand aan de Zwedenstraat. De brand is geblust door de brandweer. De brandweer kon daarna door naar de brand in een busje aan de Oost Indiëstraat. De politie gaat in beide gevallen uit van brandstichting en is op zoek naar getuigen of camerabeelden.

"Het is nog te kort na de branden om te kunnen zeggen of er een verband", zegt een woordvoerder van de politie. In het algemeen kan hij zeggen dat: "Als er bij elkaar in de buurt autobranden zijn, wordt er altijd gekeken of er een verband is."

Tekst gaat door onder de foto