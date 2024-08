Wéér geweld in Zwanenburgs park: straatrover slaat man (84) met vuurwapen in gezicht

Het slachtoffer van gisteren liep rond 17.45 uur ter hoogte van de Olmenlaan door Park Zwanenburg toen hij werd aangevallen door een man met een vuurwapen (of een nepvuurwapen).

De verdachte bedreigde het slachtoffer en sloeg hem met het vuurwapen in het gezicht. Uiteindelijk slaagde de straatrover er niet in iets buit te maken. Hij sloeg op de vlucht, waarna direct alarm werd geslagen. De politie startte een zoektocht, maar trof geen verdachte meer aan.

Veel overeenkomsten met eerdere straatroof

Het is de tweede straatroof of poging daartoe in Park Zwanenburg deze week. Afgelopen woensdag werd in de buurt van de IJweg een 76-jarige man slachtoffer van een straatrover. In beide gevallen is een vuurwapen gebruikt, in beide gevallen is een bejaarde man het slachtoffer en ook de signalementen lijken erg op elkaar.

Verschil is dat het slachtoffer van woensdag daadwerkelijk is beroofd, en dat er geen fysiek geweld tegen hem is gebruikt.