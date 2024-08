🔴Liveblog: Zandvoort maakt zich op voor tweede dag F1-weekend, eerste racefans komen aan

08.44 uur

De dag is regenachtig begonnen in Zandvoort en de oranje poncho's zijn al gespot. NH-weerman Jan Visser denkt dat het in de loop van de ochtend opklaart. Of het tijdens de kwalificatierace om 15.00 uur ook droog is, kan hij nog niet met zekerheid zeggen.

Voor later vandaag, tussen 18.00 en 22.00 uur, heeft het KNMI code geel afgegeven voor onweer. Er worden een aantal stevige onweersbuien verwacht en windstoten tot 70 kilometer per uur.