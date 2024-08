🔴Liveblog: Nog steeds fans onderweg naar circuit, Zandvoort maakt zich klaar voor kwalificatie

26 minuten geleden

Karel van Broekhoven, notoire tegenstander van de Formule 1 en het circuit in Zandvoort zelf, komt even poolshoogte nemen bij de ingang. "Ik erger me rot aan het circuit", vertelt hij aan NH-verslaggever Geja Sikma. "Maar als ik er toch ben is het voor mij ook vermaak. Ik wil ook even de hype van de commercie bekijken. Dat vind ik toch boeiend. Waarom zetten mensen bijvoorbeeld een leeuwenkop op hun hoofd?"