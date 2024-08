Derde rode kaart op rij leidt nieuw verlies FC Volendam in: "Tuurlijk ben ik boos"

Ondanks de nederlaag had de avond voor Mika van der Horst nog een mooi randje. De 19-jarige middenvelder maakte zijn debuut in de basis voor FC Volendam: "Ik had het niet zo snel verwacht. Vorige week maakte ik pas mijn debuut, dus ik had niet verwacht nu al te starten", aldus van der Horst, die de ondanks de eerste drie nederlagen nuchter in zijn schoenen blijft staan: "Ik ga niet forceren, de trainer zorgt er ook wel voor dat wij positief naar voren blijven kijken.

Versterkingen

FC Volendam-trainer Rick Kruys hoopt tegen het einde van de transferwindow nog op versterkingen. Brandley Kuwas, die eerder actief was voor FC Volendam en Elvis Manu trainen op dit moment mee. "Ze zouden niet meetrainen als ik er niets in zou zien, dus het zijn mogelijk zeker welkome versterkingen", aldus de trainer, die nog niet in paniek is maar wel zijn zorgen uit: "Het is niet gelukt om onze stempel te drukken, dus dat moet snel beter."

De volgende wedstrijd voor FC Volendam is volgende week zaterdag thuis tegen koploper TOP Oss. De vanavond afwezige Yannick Leliendal en Xavier Mbuyamba keren dan terug van een schorsing.