Liveblog ⚽ | FC Volendam in Den Haag op zoek naar eerste zege van seizoen

FC Volendam is deze vrijdagavond de enige Noord-Hollandse ploeg die in actie komt. De Palingboeren zijn afgereisd naar Den Haag en hopen op de eerste driepunter van het seizoen. Luister hieronder vanaf 19.00 uur naar de uitzending van NH Radio voor live verslag van het duel of volg de wedstrijd in dit liveblog.