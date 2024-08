Morgenavond code geel: noodscenario's in de maak voor Prinsengrachtconcert

Al bijna twee decennia verzorgt Dorette Kuipers de eindredactie van het Prinsengrachtconcert. Dus ze weet: elke editie heeft zijn eigen uitdagingen - al komen bepaalde hordes telkens terug, zoals het weer. "Het is een buitenevenement, dus elk jaar denk ik weer: hopen dat het goed gaat."

Tot twee weken geleden was er wat dat betreft geen vuiltje aan de lucht. "We dachten, we krijgen topweer. En in één keer is het een soort van herfst geworden." Het noopte het KNMI zelfs tot het afkondigen van code geel voor zaterdag, wegens onweersbuien, zware windstoten en hagel.

Dus heeft Kuipers een probleem. "Ik heb drie scenario's klaarliggen." De eerste is het oorspronkelijke draaiboek, legt ze uit. "Dan hebben we de artiesten soms op een klein bootje, tussen de andere bootjes." Scenario twee houdt rekening met regen. "Als het recht van boven komt, wordt er niet op het kleine bootje gespeeld, maar alleen op het hoofdpodium."

En als er regen én harde wind is, treedt scenario drie in werking. "Dan kan er geen ensemble spelen, maar de solisten wel."