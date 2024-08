Jada en Angel gaan als eerst van de familie studeren: "Spannend, de druk ligt best hoog"

"Ik had superveel zin in mijn studie en was de website een beetje aan het stalken. Toen kwam ik deze activiteit tegen," vertelt Jada Denswil. De 19 jarige begint na een tussenjaar aan de opleiding Toegepaste Psychologie en gaat als eerste van de familie naar het hbo. "Ik vind het best gek. Mijn moeder, opa of oma weten niet hoe dit anders is dan het mbo. Terwijl dit hogere onderwijs eigenlijk heel gaaf is."

Angel Kakerissa begint aan de studie Toegepaste Wiskunde en zit in hetzelfde schuitje. "Mijn moeder of vader hebben allebei geen hoger onderwijs gedaan. Niemand kan mij vertellen hoe het is, dat is best spannend." Voor haar is deze week dan ook een uitgelezen kans om dat - voor het echte studeren begint - te ontdekken. "Mijn moeder heeft alleen de mavo gedaan, ik vind het best gek dat ik me meer ga laten opleiden dan zij. Ik dacht dat ik het maximum kende, maar daar zit dus nog veel meer na wat ik misschien ook wel kan."