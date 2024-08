Huizen zoekt honderd woningen voor Oekraïense vluchtelingen en mensen op urgentielijst

In Huizen zijn er momenteel honderd woningzoekenden die een 'acute situatie hebben' en dringend een tijdelijke nieuwe woning nodig hebben. Datzelfde geldt ook voor de groep van tweehonderd Oekraïense vluchtelingen die in Hotel Newport zitten. De bedoeling is het terrein te herontwikkelen en dus moeten de mensen daar weg.

Drie per woning

Aan de inwoners, ondernemers en organisaties in Huizen heeft de gemeente nu de vraag gesteld mee te denken over geschikte locaties. Dat zouden er twee moeten zijn, waar in totaal honderd woningen moeten komen. Dat betekent gemiddeld drie personen per woning.

Omdat de vluchtelingen bij Hotel Newport al plaats moesten maken, heeft de gemeente de zoekopdracht naar geschikte nieuwe locaties gecombineerd met inwoners uit Huizen die met spoed een woning zoeken.

Locaties uitgesloten

De wens van de gemeente is 150 woningen per locatie. Tijdelijke nieuwe woningen ontwikkelen zou een van de oplossingen kunnen zijn. Opmerkelijk genoeg geeft de gemeente aan dat aan alle mogelijke woonvormen wordt gedacht, bijvoorbeeld ook de herontwikkeling van een bestaand gebouw, zoals het voormalig Hotel Newport in Huizen.

Sommige locaties zijn op voorhand al wel uitgesloten, bijvoorbeeld waar al plannen voor permanente woningen bestaan, zoals de Kalmoes en de Oostermeent. Ook gaat de gemeente geen tijdelijke woningen neerzetten in natuurgebieden.

In september moet duidelijk zijn wat de twee nieuwe locaties worden.