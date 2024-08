Huis Bonck bestaat 400 jaar: "Bonckse kruidkoekje wordt concurrent van Hoornse Broeder"

Museumhuis Bonck in Hoorn bestaat 400 jaar en viert dat met de lancering van een eigen koekje. Burgemeester Jan Nieuwenburg nam vanmorgen het eerste exemplaar van het recept in ontvangst én kon meteen proeven. Zijn oordeel: "Het is een krachtig koekje, op smaak gebracht met historische kruiden. En dat krachtige sluit mooi aan bij het karakter van onze stad."