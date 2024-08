Kaarten zijn nog wel te koop, maar niet bij de kassa van het circuit

De Dutch Grand Prix heeft eigenlijk nooit in kassasystemen voor bij het circuit hoeven investeren. Het evenement was voorgaande jaren immers in mum van tijd uitverkocht, ver voordat de eerste bezoekers zich bij het circuit melden. Dit jaar is dat anders. Bij tussenpartijen die een groot aantal tickets afnamen, zijn nog kaarten te verkrijgen. En voor de vrijdag zijn dus ook via de QR-code op het A4’tje nog kaarten beschikbaar.

Fietsenstallingen

Eerder deze dag valt op dat lang niet alle fietsenstallingen vol staan. En tijdens de eerste vrije training zijn sommige tribunes ook maar voor de helft gevuld. Dat kan ook een andere oorzaak hebben: op dat moment waaide het stormachtig hard en viel de regen met bakken uit de lucht. Tijdens de tweede vrije training, zo rond 15.00 uur, is het zonnetje doorgebroken en ziet Zandvoort er plots een stuk feestelijker uit.