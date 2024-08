Crowdfunding voor uitgeprocedeerde Mikael staat na twee dagen al ruim op 10.000 euro

De moeder van Mikael, Gohar, kwam in 2010 vanuit Armenië naar Nederland. Haar asielverzoek werd toen afgewezen, maar ze ging niet terug. Mikael is in Amsterdam geboren en heeft nooit een verblijfsvergunning gehad. In 2019 deed hij een beroep op de 'Afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen'. Dat werd afgewezen, maar in 2021 beoordeelde de rechtbank dat dit ongegrond was. Vorige maand oordeelde de Raad van State echter dat Mikael en zijn moeder niet in Nederland kunnen blijven.

Via een solidariteitsmars, door burgemeester Halsema en andere politici werd er aandacht gevraagd zodat Mikael in het land kon blijven. Maar verantwoordelijk minister Marjolein Faber en premier Dick Schoof zeiden niets meer voor hem te kunnen doen. Volgens de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV) moeten Mikael en zijn moeder voor 27 augustus vrijwillig het land verlaten, dat is volgende week woensdag.

Toch laten velen het daarbij niet zitten en proberen Mikael en zijn moeder juridisch te steunen om de uitzetting te voorkomen. Via het steunfonds wordt er geld opgehaald om de juridische bijstand te blijven betalen. "We roepen iedereen op om te helpen en solidair te zijn met Mikael in deze moeilijke tijd. Samen kunnen we een verschil maken", aldus de initiatiefnemers. Het doel van de crowdfunding is om 100.000 euro op te halen.

Linkse oppositie

Begin deze week riepen de fractievoorzitters van GroenLinks, D66, SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Volt en DENK minister Faber op om toch in te grijpen. "Een elfjarig jongetje dat hier is geboren en getogen zetten we niet op een vliegtuig naar een vreemd land waar hij nog nooit is geweest. Er is geen wet die het kabinet tegenhoudt Mikael in Nederland te laten blijven. Als het kabinet dat niet doet, is dit een politieke keuze."