Jan Lammers over raceweekend in Zandvoort: "Brengt voor regio minimaal 60 miljoen op"

Lammers: "De kop is eraf. We zijn begonnen. Het ziet er weer geweldig uit, ondanks het weer. Wat dat betreft, is het vandaag onvoorspelbaar. Maar ik ben enorm trots. Als je ziet wat er de afgelopen jaren met Zandvoort gebeurd is. Het is een badplaats met enorm veel allure geworden. Het is hip and happening hier. We zitten weer drie dagen vol, de Grand Prix is een uniek evenement voor Nederland. Het brengt voor Zandvoort en de regio minimaal rond de zestig miljoen euro op."

'Duurzaam weekend'

De Dutch Grand Prix is dit jaar uitgeroepen tot Promotor van het Jaar op het gebied van duurzaamheid. Lammers noemt dat nuchter Hollands ondernemerschap: "Nadenken kost niks. Als je constateert dat je niet met de auto naar Zandvoort kan, dan laat je mensen op de fiets of met de trein komen."

Max Verstappen won de afgelopen drie edities van de Grote Prijs van Nederland, maar dit jaar wordt het een stuk lastiger voor de Nederlander, denkt Lammers. "Of Max gaat winnen, is voor hemzelf ook nog de vraag. Het zit ontzettend dicht bij elkaar op het moment. Red Bull, McLaren, Mercedes en Ferrari doen het allemaal heel erg goed."

2025 laatste jaar?

Het contract met de Dutch Grand Prix loopt na volgend jaar af. Het is volgens de sportief directeur nog niet duidelijk of de Formule 1 daarna terugkeert in de badplaats. "Het gaat onder meer om de vergunningen, maar je moet ook een kosten-batenanalyse maken. De organisatie van zo'n weekend kost tientallen miljoenen, het moet wel rendabel zijn. We weten nog niet hoe de F1 er in 2026 uitziet. Wat doet Max? We moeten echt drie dagen helemaal vol zitten, anders lijden we verlies. Op het moment dat wij zeggen dat we er klaar voor zijn, moeten we afwachten of ook op de kalender worden gezet."

'Max is van de buitencategorie'

Op de vraag of Lammers veel contact met Verstappen heeft om hem bijvoorbeeld wat tips te geven, schiet hij in de lach: "Ik kan hem echt niets leren, eerder andersom. Max is van de buitencategorie. En hij moet er lekker van genieten nu het nog kan."