Langdurig ongeslagen AZ waakt voor onderschatting: "Ook Groningen kan een uitglijder zijn"

De ongeslagen reeks van 14 wedstrijden deert Martens overigens weinig. "Het is een mooi cijfer, voor wat het waard is. Maar aan de andere kant zijn we pas twee officiële wedstrijden begonnen. Daar hebben we zes punten uit gehaald en dat is heel goed."

Of de hand van Martens zodoende al goed zichtbaar is, ging voor de Belgische trainer een stap te ver. "Volgens mij is AZ in het verleden ook al wel eens langer ongeslagen geweest. Wij gaan nu vooral op zoek naar een nog betere versie van onszelf. We willen het in de toekomst nog beter gaan doen, maar we zijn natuurlijk wel tevreden met onze start", aldus Martens.

Blessures

Martens kan zondag tegen FC Groningen nog geen beroep doen op Jeroen Zoet. De doelman is nog geblesseerd. Datzelfde geldt voor Bruno Martins Indi, Mees de Wit, Mayckel Lahdo en Lewis Schouten. Dave Kwakman is daarentegen wel weer inzetbaar.