Feestje in café De Avonden na ruime zege op "één of ander Pools kutteam"

Blije gezichten in Betondorp gisteravond. Ajax wist in Polen het eerste duel voor plaatsing in de Europa League, tegen Jagiellonia Bialystok, met een 4-1 overwinning naar zich toe te trekken. In café De Avonden, gelegen tegenover het voormalige stadion de Meer, kwamen zoals gewoonlijk trouwe supporters samen om hun cluppie aan te moedigen.