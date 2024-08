Lonneke is de unieke uitzondering in de mannenwereld van het vissen

Je ziet tegenwoordig dat steeds meer vrouwen aan de slag gaan in sectoren waar vroeger alleen maar mannen werkten. Bijvoorbeeld in de bouw, transport en techniek. Maar de visserij is nog wel echt een 'mannenwereld', merkt ook Lonneke Kay uit Den Oever. Zij is voor zover bekend de enige vrouw uit het vissersdorp die op zee te vinden is.

"Het was bij mij gewoon een schot in de roos", zegt Lonneke over de visserij. Ze is van oorsprong docent Nederlands, maar ontwikkelde een grote liefde voor de visserij dankzij haar man Harm Kay. "Harm is in het verleden een palingrokerij gestart met zijn broer Bart, maar zijn aandeel werd door een andere baan en zijn gezin steeds minder. En ik kreeg een relatie met Harm en vond het gewoon heel erg mooi, dus toen werd mijn rol in het bedrijf steeds groter."

Op zee

Inmiddels werkt Lonneke volledig in de palingvisserij- en rokerij. Van maart tot september, het seizoen voor palingvissers, is ze dan ook dagelijks op zee te vinden. "We gaan twee of drie keer per week naar de fuiken toe die staan langs de Afsluitdijk."

"Dat kan soms best wel een beetje spannend zijn, maar dat is ook een beetje afhankelijk van de windkracht en windrichting", vertelt Lonneke over het vissen op zee. Ook fysiek kan het soms zwaar zijn. "Wij werken met stenen. Dus die fuik die ligt in het water en die houden we op z'n plek door een steen en soms is die steen voor mij te zwaar om omhoog te tillen. Dus in sommige gevallen heb je gewoon net even wat meer mankracht nodig."

Tekst gaat door onder de foto