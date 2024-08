Bewoners seniorencomplex klimmen in de pen voor behoud brievenbus

"En ik ga bij de huizen langs, zodat iedereen een handtekening kan zetten", voegt Jan toe. Veel mensen lopen met een rollator. "Een kilometer is dan te ver."

In het complex wonen veel mensen alleen en als de brievenbus voor de deur verdwijnt kan dat voor problemen zorgen. "Als ik een brief heb, die zó belangrijk is en ik ben te laat omdat ik niet naar een brievenbus kan. Dan kom ik in de problemen", legt een bewoonster uit. "Je kan het niet maken om hier de brievenbus weg te halen, mensen met rollators kunnen niet een kilometer lopen."

Regelgeving

Of de handtekeningenactie gaat helpen, is niet duidelijk. Post.nl laat weten dat ze zich strikt aan de Postwet en bijbehorende regelgeving houdt. "Deze wetgeving vereist dat er in woonkernen met meer dan 5.000 inwoners altijd een brievenbus binnen een straal van 1 kilometer beschikbaar is, en in woonkernen met minder dan 5.000 inwoners binnen een straal van 2,5 kilometer."

"Volgende week komt de projectgroep samen, en tijdens die bijeenkomst zullen we de vraag om de brievenbus te behouden zorgvuldig bekijken."