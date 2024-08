Camperduin in zwaar weer door storm: "Betonplaten glijden naar beneden"

Op het strand van Camperduin waait vandaag flink wat zand door de lucht, merkt de strandvonder op. Naast strandpaviljoen Prince George is er extra aandacht nodig voor de betonplaten die op het strand liggen, waarschuwt de Snijders. "Deze platen zijn 1,5 ton per stuk en glijden door het hoge water gewoon naar beneden."

De betonplaten zijn geplaatst door de gemeente en worden onder andere door het paviljoen gebruikt zodat publiek aan de geplaatste picknicktafels kan aanschuiven. Medewerker Jordy van het paviljoen laat weten dat zij vanmiddag de platen zullen weghalen, maar echt bezorgd om het glijdende beton is hij niet. "We hebben ergere stormen gehad."

Trampolines en strandstoelen

Snijders ziet veel gezinnen met kinderen over het strand banjeren. "Dat snap ik wel, het is natuurlijk leuk om met zulke wind over het strand heen te lopen". Maar dat is volgens de vonder niet helemaal zonder gevaar.

"Er kunnen zomaar eens losliggende planken, trampolines of strandstoelen door de lucht vliegen. Niet iedereen is voorbereid op de harde wind, dat wordt nog wel eens onderschat."

Ondanks de mogelijke gevaren ziet Snijders ook veel plezier op het strand. "Kinderen vinden dit geweldig. Ook zie ik veel kiters die meters hoog de lucht in springen, dat is leuk om te zien."