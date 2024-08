Jongen van 15 jaar beroofd van gouden kettingen en dure bril: vier maanden cel

De straatroof gebeurde september vorig jaar toen een 15-jarige jongen met twee anderen vanaf Centraal Station de pont nam naar Noord om vervolgens te gaan zitten bij de Tolhuistuin. Kort nadat ze daar gingen zitten, kwam een drietal op hen aflopen. Een van hen greep de jongen vervolgens bij zijn keel.

Cartier-zonnebril

Terwijl de jongen door de twee anderen werd geslagen, werden zijn gouden kettingen van zijn hals gerukt en werd een Cartier-zonnebril van zijn hoofd gepakt. Terwijl ook nog een van zijn schoenen werd afgepakt, werd de minderjarige jongen ook nog bedreigd. Zo werd er geroepen: "Moet ik mijn ganoe pakken voor je?", waarbij ganoe straattaal is voor pistool.

Na de beroving rende het drietal weg. Zij konden niet lang daarna door agenten worden aangehouden, op basis van foto's die het slachtoffer van hen had gemaakt. Hoewel de man niet degene was die de kettingen van zijn hals rukte, is hij volgens de rechtbank wel medeplichtig aan de straatroof. Volgens zijn advocaat was hij juist degene die de anderen uit elkaar probeerde te halen, maar dat gelooft de rechtbank niet.

"Ik maak je dood!"

Verder acht de rechtbank ook bewezen dat de man 15 oktober vorig jaar een ME'er heeft bedreigd tijdens een pro-Palestina demonstratie in het centrum. Toen de ME de opdracht kreeg om de demonstranten vanaf de Dam richting het Centraal Station te bewegen, riep de man "Ik maak je dood!" tegen de ME'er. De man ontkende op zitting dat hij de ME'er heeft bedreigd, maar ook daar gaat de rechtbank niet in mee. Een andere ME'er hoorde de bedreiging namelijk ook en hij is later door agenten herkend.

Ondanks zijn jonge leeftijd wordt de man, op advies van de reclassering, via het volwassenenrecht veroordeeld. "Verdachte gaat niet naar school, komt niet jonger over dan zijn kalenderleeftijd en er zijn geen indicaties voor de noodzaak van gezinsgerichte hulpverlening." Als bijzondere voorwaarde moet de man zich onder meer periodiek melden bij de reclassering en moet hij op zoek gaan naar werk of een opleiding.