Tóch uit je dak op een festival: vluchtelingen krijgen 'community ticket' voor Superflirt

Eigenlijk heeft John Kamara twee outfits klaarliggen voor Superflirt, het queerfestival dat dit weekend zijn tweede editie beleeft. Een blouse met korte broek, allebei met zomerse palmbomenprint. Of toch het witte Amsterdam-shirt, met de tekst 'The city of freedom'?

Want al woont hij op een opvanglocatie in Zaandam en is hij aangesloten bij De Zaanse Regenboog, uitgaan doet hij liever in de hoofdstad. "Amsterdam is mijn stad", zegt Kamara. "Ik voel me daar volledig vrij. Ik zou willen dat dat ook in Sierra Leone zou kunnen. Maar dat is niet mogelijk."

Want in Sierra Leone is seks tussen twee mannen illegaal. Door een wet uit 1861, toen het land nog onder Brits bewind stond, kunnen mannen die seks hebben met mannen levenslang in de gevangenis verdwijnen. En al wordt die straf zelden uitgevoerd, volgens Kamara is het leven in Sierra Leone voor queers erg zwaar. "We worden niet beschermd door de grondwet. Het is moeilijk voor ons te leven in vrijheid."

Geweld en intimidatie

In Nederland zijn de problemen voor mensen zoals Kamara allerminst voorbij. Op azc's kunnen ze te maken krijgen met discriminatie, intimidatie en geweld van medebewoners. Eerder deze zomer werd een 39-jarige Russische asielzoeker in Ter Apel zo zwaar mishandeld dat hij een gezichtscorrigerende operatie moest ondergaan. Hij had onder meer verbrijzelde jukbeenderen, botbreuken in zijn kaakbeen en meerdere kapotte tanden.

Martijn Koet werkt bij een locatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Zaandam, en ook daar is de positie van queer bewoners 'ingewikkeld', al hebben er zich recent geen geweldsincidenten voorgedaan zoals in Ter Apel. "Er zijn zoveel verschillende mensen van verschillende achtergronden, waardoor het niet altijd mogelijk is jezelf te ontplooien."