Man wordt niet veroordeeld voor 45 kilo ketamine die in zijn woning werd gevonden

De vondst van de drugs begon bij een verkeerd afgeleverd pakketje waar henneptoppen in bleken te zitten. Dat pakketje belandde uiteindelijk in handen van de politie, die een bezoek besloot te brengen aan het adres waar het pakketje eigenlijk naartoe had gemoeten.

Bij een doorzoeking van de woning werd onder meer 45 kilo ketamine, 250 gram mdma, 318 gram 2c-b gevonden. Laatstgenoemde drugs staan op Lijst I van de Opiumwet, waardoor ze juridisch als harddrugs worden gezien. Bij ketamine is dat niet het geval, omdat dat ook als geneesmiddel wordt gebruikt. Wel is het bezitten en verhandelen ervan verboden als je geen speciale registratie hebt.

Het is onduidelijk of de man zo'n registratie had, omdat het OM daar geen onderzoek naar heeft gedaan. Hij wordt daarom niet veroordeeld voor het bezit van de ketamine.

Voor het bezit van de mdma en 2c-b krijgt hij nog wel een celstraf van drie maanden. Het OM had eerder vijftien maanden cel geëist.