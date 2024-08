Hond dood door hoogstwaarschijnlijk gevaarlijke mijt bij dijk in Edam

"Een hond hebben we in overleg met de eigenaar moeten laten inslapen, nadat het dier neurologische verschijnselen kreeg”, vertelt de dierenarts. “Of dit door die oogstmijt komt kunnen we niet zeker zeggen. Het kan ook iets anders zijn zoals blauwalg of gif.”



De viervoeters komen binnen met neurologische verschijnselen en kunnen niet meer op hun pootjes staan. Bij een van de vier honden hebben we zeker geconstateerd dat het veroorzaakt wordt door de oogstmijt", legt ze uit. Dat is een rode mijt, wat op een klein spinnetje lijkt.

Op de dijk tussen Edam en Warder worden veel honden uitgelaten omdat ze daar ook in het water kunnen springen. Het is daarom een populaire plek voor wandelaars met hun viervoeters.

Waarschuwing

Inmiddels is er bij de dijk een bord geplaatst met een waarschuwing. De dierenarts vraagt aan mensen die daar hebben gewandeld om goed op te letten op hun viervoeter. "Heeft uw hond rode kleine bultjes tussen de tenen, in de liezen en oksels; houdt uw hond dan extra goed in de gaten en zorg voor een goede bescherming tegen de mijt (zoals Stronghold). Ook mensen kunnen last krijgen van deze mijt en hebben dan vooral jeuk bij liezen en oksels."