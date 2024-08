De Week van West-Friesland: Poolse supermarkt in as en 'loverboys' op kermis

De 30-jarige Kirsten Loa uit Hoorn is er klaar voor. Deze week vertrok ze met haar man Derek naar Zwitserland, om daar mee te doen aan een ultramarathon. Naast die uitdaging heeft ze er ook een goed (en persoonlijk) doel aan verbonden: een buidelstoel voor het Dijklander Ziekenhuis. En dat doet ze niet zomaar: dankzij de goede zorg van het ziekenhuis, nadat haar zoontje met geelzucht in het ziekenhuis belandde, wil ze iets terug doen. "Deze tocht een mooie kers op de taart", vertelt ze.

Brand verwoest Poolse supermarkt

Verslagen staat de 59-jarige Sam Shaba voor de afgebrande Poolse supermarkt in Wognum. Rond 4.30 uur wordt hij wakker gebeld. Het is de brandweer. Er is brand uitgebroken in zijn supermarkt. Als hij naar zijn winkel toesnelt, ziet hij met lede ogen aan hoe de brandweer aan het blussen is. Na ongeveer een uur was de brand onder controle.

Hij is alles kwijtgeraakt, vertelt hij een paar uur later aan NH. "Alles is weg. Van vriezers, koelkasten tot de toonbank", legt hij uit. Ook moet hij zijn hele winkel leeghalen. Roet en rook hebben de inboedel en levensmiddelen aangetast.

De schade loopt in de tonnen en herstel gaat maanden duren. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is voor de winkelmanager een groot raadsel.