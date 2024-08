Met de technieken van de Texelse ademcoach Cindy kunnen olympische atleten ontspannen

Ben je gestrest, dan is je ademhaling wat coach Cindy betreft dé manier om even te relaxen. "Jouw adem is het enige autonome proces van het zenuwstelsel dat je bewust kunt sturen", zegt Cindy. "Door met de ademhaling te werken, kunnen we schakelen tussen inspanning en ontspanning. Het is eigenlijk onze aan- en uitknop." Ademen is leven, aldus Cindy. Vanaf je eerste ademteug tot je laatste zucht. "Eigenlijk bepaalt de adem voor een groot gedeelte hoe je je voelt."

"De techniek waar ik het meest mee werk heet bewust verbonden ademen. Het is een techniek waarbij je de in- en uitademing aan elkaar verbindt voor een korte periode. Je creëert daardoor een constante stroom van zuurstof door je lichaam. Je ademt eigenlijk vrij snel in en uit."

Texel

Cindy woonde bijna haar hele leven in Amsterdam. Vorig jaar besloot ze om met haar van Texel afkomstige vriend naar het eiland te verhuizen. Een grote stap waar ze tot op de dag van vandaag geen moment spijt van heeft. "Ik kwam al mijn hele leven met vakantie op Texel", zegt ze. "Dus vandaar dat het eiland voor mij niet onbekend was. Ik stond op een kruispunt in mijn leven waarvan ik dacht: Waar ik ook heen ga verhuizen, het komt wel goed. Ook met mijn werk als ademcoach. Ik hou van buiten zijn en doe ook veel ademsessies in de natuur, zoals de duinen of op het strand."

Veel Texelaars zijn nieuwsgierig in wat ze doet. "Ze zijn ook bezig om fit of gezond te zijn. Wat de eilanders gemeen hebben is de liefde voor de natuur. Daarnaast ga ik ook het land door om ademsessies te doen bij bedrijven."