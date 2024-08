Studenten maken duizenden foto's van historische plafond Grote Kerk voor onderzoek

Na het beklimmen van een steiger met negentig treden komen de studenten aan op hun werkplek: het beschilderde tongewelf van de Grote Kerk. Daar maken ze duizenden, zo niet tienduizenden foto's. Alle foto's bij elkaar vormen een 3D-model van het historische plafond. Zo'n model kan goed van pas komen, zo vertelt Sanne Frequin. Zij is universitair docent Digitale Kunstgeschiedenis op de Universiteit Utrecht en is betrokken bij het onderzoek.

Om te beginnen maakt zo'n model het doen van onderzoek een stuk makkelijker. "Je kan de kerk draaien en inzoomen, terwijl je vroeger een ladder moest pakken en omhoog klimmen."

Ook voor de aanstaande restauratie van het plafond is het model een uitkomst. "Er zijn stukken zwaar beschadigd geraakt door bijvoorbeeld oorlogen. We kunnen die stukken die beschadigd zijn reconstrueren. Ook zijn er op het plafond witte vlekken over de schilderingen. Restauratoren kunnen het gebruiken om die vlekken te verwijderen en daarmee te kijken hoe ze kunnen restaureren", zo legt ze uit.

Maar ook in de toekomst kan zo'n model erg handig zijn. "Een tijd geleden vloog de Notre Dame in Parijs in brand. Wat weinig mensen weten is dat vlak vóór de brand ontstond er een docent al een 3D-scan had gemaakt." Dat maakt het herstel van de kerk makkelijker.

Wie is de schilder?

Het beschilderde tongewelf stamt uit de 16e eeuw en heeft een oppervlakte van maar liefst zevenhonderd vierkante meter. Op het plafond zijn verhalen uit de Bijbel afgebeeld, die de kerkgangers eraan moet herinneren dat ze goed moeten leven. Maar wie de schilder is, blijft tot op de dag van vandaag een raadsel.

Maar de meeste vingers wijzen in de richting van Jacob Corneliszoon van Oostsanen. De in Oostzaan geboren kunstschilder is de meest waarschijnlijke kandidaat, maar helemaal zeker is dat niet. Het is dan ook de hoop dat het 3D-model kan helpen om de schilder van dit meesterwerk te achterhalen.