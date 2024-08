Live NH Sport: hekkensluiter FC Volendam op jacht naar eerste punten bij ADO Den Haag

De geschorste Xavier Mbuyamba en Yannick Leliendal zitten in Den Haag op de tribune. Hun rode kaarten tegen respectievelijk De Graafschap (4-3) en FC Emmen (0-1) zorgden er mede voor dat Volendam in beide duels kopje onder ging. Door de afwezigheid van beide verdedigers moet Kruys gaan schuiven om de achterhoede op orde te brengen. Het meest logische is dat Benamar terugkeert in de basis en Steur naar de linksbackplek verhuist.

Goal Mirani

Bijna 2,5 jaar geleden was Volendam voor het laatst op bezoek bij ADO. De ploeg van toenmalig trainer Wim Jonk zat toen in een mindere fase van de competitie en dreigde promotie naar de eredivisie te verspelen. In de allerlaatste seconde voorkwam aanvoerder Damon Mirani destijds een nederlaag (1-1). Achteraf een cruciale goal die op NH Radio zo klonk:

