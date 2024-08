Verslagen ziet Sam dag later zijn verwoeste supermarkt: "Ik ben alles kwijt"

Hij moet nog bijkomen van de schrik. "Ik voel mij heel verdrietig en probeer kalm te worden", vertelt hij. "Ook mijn vriendin heeft amper kunnen slapen."

En dat terwijl het gezin op een roze wolk leeft door de geboorte van hun pasgeboren baby, zo'n drie weken geleden. "Die moet ook om de twee uur gevoed worden, dus we proberen om de beurt even te slapen."

Alles kwijt

Rond 4.30 uur wordt Sam wakker gebeld. Het is de brandweer. Er is brand uitgebroken in zijn supermarkt. Als hij naar zijn winkel toesnelt, ziet hij met lede ogen aan hoe de brandweer aan het blussen is. Na ongeveer een uur was de brand onder controle. Hij is alles kwijtgeraakt, vertelt hij een paar uur later. "Alles is weg. Van vriezers, koelkasten tot de toonbank", legt hij uit. Ook moet hij zijn hele winkel leeghalen. Roet en rook hebben de inboedel en levensmiddelen aangetast.

Gelukkig voor Sam is hij verzekerd. Een verzekeraar heeft inmiddels de schade opgenomen. Volgens hem loopt het opnieuw opbouwen van de supermarkt in de tonnen. Het herstel van de brandschade gaat nog maanden duren, verwacht hij. "Dat is nog te vroeg om te zeggen, maar in het pand moet alles ook opnieuw geverfd worden", zegt hij. "Het is echt een drama."

Een groot raadsel

Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is voor de winkelmanager een groot raadsel. Ruzie of enigheid met iemand, heeft hij niet. "Voor zover ik weet, zijn er geen verdachten. We kunnen met iedereen goed overweg. Ik kan met veel mensen een grapje maken en kinderen krijgen bij de toonbank bijvoorbeeld iets kleins als een lolly", vertelt hij, waarna hij aangeeft dat hij al veel steun vanuit het dorp heeft gekregen. "We zijn een echte familiewinkel, doen ook mee aan de feestdagen. En iedere zaterdag delen we bijvoorbeeld soep uit."

De politie onderzoekt hoe de brand heeft kunnen ontstaan. In het onderzoek houdt de politie rekening met brandstichting, maar of hier ook daadwerkelijk sprake van is, is nog niet vastgesteld. Naastgelegen winkels, zoals de Kruidvat en TerStal, bleven gespaard maar hebben volgens de politie wel flinke rook- en roetschade opgelopen.