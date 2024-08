Veel groene initiatieven in 't Gooi, maar 'samenwerking met coöperaties kan beter'

In ‘t Gooi zijn er zeven lokale energiecoöperaties. Allemaal houden ze zich bezig met projecten op het gebied van duurzame energievoorziening of het isoleren van woningen in de Gooise dorpen. Denk daarbij aan HilverZon en HET in Hilversum, HuizenDuurzaam in Huizen en Wattnu in Gooise Meren, met als bekendste project het realiseren van aquathermie; warmte uit water halen.

Centrale aanpak

Op het gebied van samenwerking is er nog een wereld te winnen, meent Schaap van adviesbureau Gooi op Groen. "De coöperaties doen nu allemaal hun eigen ding", zegt hij tegen NH Gooi. Samen met andere organisaties op het gebied van duurzaamheid, zit Schaap in het nog te openen Duurzaamheidscentrum aan de Larenseweg in Hilversum.

Hij pleit voor een gestructureerde aanpak van de coöperaties. "De transitie is vaak complex en onduidelijk", geeft Schaap aan. Met een centrale aanpak voor de hele regio, wat zijn voorstel is, zouden de gemeenten sneller kunnen verduurzamen. Dan heeft hij het over het opwekken van energie en het verduurzamen van huizen en gebouwen.

Bedrijven blijven achter

Ook al is er de laatste tijd wel sprake van veel positieve duurzame ontwikkelingen. Zo is er in Laren een enorme inhaalslag gaande qua zonnepanelen, vorig jaar zijn hier de meeste panelen gelegd. En in Eemnes komt er een enorm zonnepark. Daarnaast schieten in 't Gooi duurzaamheidscentra als paddenstoelen uit de grond. In Huizen opent binnenkort Duurzaamhuiz en in oktober gaat het al genoemde centrum in Hilversum officieel open.

Een andere grote slag is, volgens de transitie-adviseur, ook nog te slaan met het verduurzamen van panden en opwekken van zonne-energie bij het bedrijfsleven. "Voor een ondernemer is het gewoon een verdienmodel", zegt Schaap. Daarmee bedoelt hij dat een bedrijfseigenaar op zijn kosten wil besparen of iets wil verdienen aan zijn investering.

Een ondernemersrisico kan zijn dat het ten koste gaat van de flexibiliteit van een bedrijf. Met zonnepanelen zit je zo voor vijftien jaar vast aan een coöperatie. "Wil een ondernemer zo lang vastzitten aan zijn bedrijfspand als die panelen eenmaal liggen?", vraagt Schaap zich af.

Gedragsverandering

Voor particulieren is er dan nog de tamelijk ingewikkelde salderingsregeling: goedkope, niet gebruikte stroom wordt verrekend met dure stroom die je wel gebruikt. De bedoeling is om die regeling over drie jaar af te schaffen, maar helemaal duidelijk is dat niet.

En om het nog wat ingewikkelder te maken: door het opwekken van energie door zonnepanelen is tegenwoordig de stroom overdag goedkoper dan 's nachts. Dat was voorheen compleet andersom en dus is er nog steeds verandering in consumentengedrag nodig.

Daarin kunnen de Gooise duurzaamheidscentra allemaal een rol spelen. "De consument moet nog bewuster worden van zijn stroomgebruik", meldt Schaap. "De transitie is technologisch maar ook psychologisch.”

Op de vraag of dus zowel de consumenten als de Gooise energiecoöperaties betere begeleiding nodig zouden kunnen hebben, denkt Schaap lang na, maar zegt dan volmondig: "Ja!"