Vlammen slaan uit dak van Poolse supermarkt bij grote brand in Wognum

Rond 04.00 uur vannacht werd een melding gemaakt van de brand bij een Poolse supermarkt. De veiligheidsregio licht toe dat de brandweer nog voor aankomst al zag dat de vlammen boven het dak vandaan kwamen. "Hierdoor hebben we het direct opgeschaald naar een grote brand", licht de woordvoerder toe.

Met behulp van een hoogtewerker en warmtecamera's kon gezien worden waar het vuur zich bevond, en was de brand relatief snel onder controle. Na een uur waren de vlammen geblust.

Rook komt uit naastgelegen winkels

De brand heeft voor flinke schade gezorgd bij de Poolse supermarkt in Wognum. Ook de twee naastgelegen winkels werden getroffen. Hoewel de brand zich niet naar deze panden verspreidde, moesten deze wel geventileerd worden vanwege de vele rook. Het is niet bekend of deze winkels vandaag open zijn of gaan.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en vermoedt dat het gaat om een brandstichting.