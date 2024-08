Hele ochtend code geel: windstoten tot 90 kilometer per uur

De windstoten kunnen vandaag snelheden tot wel 80 tot 90 km per uur bereiken. De wind waait uit het zuidwesten. Dat heeft volgens NH-weerman Jan Visser te maken met een actieve depressie vanuit Ierland.

Vanmiddag nemen de windstoten af en wordt er lichte regen verwacht. Visser verwacht later op de dag wat opklaringen, de temperatuur blijft hangen rond de 22 graden.

Wisselvallig weekend

Zaterdag begint de dag met wat bewolking. Ook kan er op veel plaatsen regen vallen. Wel lopen de temperaturen wat verder op. In het Gooi kan het zelfs 25 graden worden. In de middag neemt de kans op buien verder toe.

Zondag blijven de buien in de ochtend nog even vallen, maar het zonnetje zal na het middaguur weer tevoorschijn komen. Het wordt dan zo'n 20 tot 21 graden.

Voor het zomerse weer moeten we even wachten. De weerman verwacht na het weekend meer opklaringen, zon en oplopende temperaturen.

Spannende race

Voor de racers wordt het vanmiddag nog spannend met de zware windstoten. Code geel maakt op sommige Formule 1-coureurs meer indruk dan op anderen. Sommige coureurs vrezen dat het lastiger wordt om in te gaan racen met zulke hard windstoten. Gelukkig maakt 'onze' Max Verstappen zich minder zorgen. "Ik geloof niet dat het gevaarlijker is dan anders. Met 300 kilometer per uur rijden is nooit zonder gevaar."