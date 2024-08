Liveblog: Zon laat zich zien na regenachtige ochtend in Zandvoort

12.25 uur

Bezoekers van de Dutch Grand Prix in Zandvoort kunnen dit weekend hun statiegeldflesjes en -blikjes inleveren bij een omgebouwde zeecontainer, meldt ANP. Het mobiele innamepunt staat op de looproute van het treinstation naar het circuit. Wie een statiegeldverpakking inlevert bij het innamepunt, kan statiegeld terugkrijgen via de Tikkie-app of het bedrag doneren aan vijf verschillende goede doelen. Er zijn ook andere mobiele inleverpunten voor bezoekers van de Formule 1 komende dagen.

Zandvoort verwacht dit weekend honderdduizenden bezoekers. De goede doelen waaraan zij het statiegeld kunnen doneren zijn Voedselbank Nederland, Trees for All, Free a Girl, Amnesty International en de Dierenbescherming. De mobiele zeecontainer is een initiatief van Statiegeld Nederland, Renewi en Envipco en wordt gebruikt bij evenementen waar geen innamepunten in de buurt zijn.