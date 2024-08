Liveblog: Tweede vrije training, voorbij, circuit stroomt leeg

15.16 uur

Wie hebben we daar? Het is Paul Waye, beter bekend als de Haarlemse plogger. Als 'schoonmaakcoureur' rent hij door Zandvoort, met een prikstok in zijn ene en een afvalzak in zijn andere hand. Hij was al op veel evenementen, maar Paul noemt dit nu al het mooiste waar hij ooit plogde. "Het publiek is fantastisch, iedereen is enthousiast en werkt goed mee."