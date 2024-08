Liveblog: Eerste F1-supporters al onderweg naar Zandvoort

33 minuten geleden

Ronald uit Julianadorp zit al sinds 06.08 uur in de trein, vanuit Den Helder Zuid, onderweg naar Zandvoort. De F1-supporter is al vroeg uit de veren om drie dagen lang zo veel mogelijk van het evenement mee te kunnen maken. "We gaan de sfeer proeven, races en trainingen kijken", vertelt hij 's morgens vroeg aan NH Radioverslaggever Samanta.