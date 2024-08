Dynamisch Ajax domineert in Polen en ruikt Europese groepsfase

In de tweede helft bleef een dynamisch Ajax domineren in het uitverkochte stadion Miejski en kon een doelpunt niet uitblijven. Uiteindelijk juichten de vierhonderd meegereisde fans in de 61e minuut. Weer met Akpom als eindstation. Dit keer schoot de 28-jarige Engelsman een rebound binnen, 1-3.

Hattrick

Daarmee was de avond van Akpom nog niet ten einde, want tien minuten daarna wist hij weer het net te vinden. Door een overtreding op invaller Branco van den Boomen mocht Akpom de toegekende strafschop verzilveren.

