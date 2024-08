Politieke partij wil dat Hilversum dragqueenevenement annuleert: "Het is knettergek"

Het geplande evenement, onderdeel van het tweedaagse culturele programma van Open035, is bij BVNL-raadslid Frederique Durlacher volledig in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens haar is het 'knettergek' dat er zo'n happening op de Hilversumse culturele agenda staat.

Volgens haar is travestie een 'volwassen verkleedfeestje, waarbij vrouwen extreem geparodieerd worden en heeft onder andere te maken met seksuele opwinding', zo laat de Hilversumse politica weten in een persbericht.

Dit alles heeft volgens de eenmansfractie van BVNL niets te maken met 'cultuur, een openbaar verkleedpartijtje en al helemaal niets met de viering van 600 jaar Hilversum'.

Beschermen

"In een tijd als deze, waarin vrouwenrechten nog steeds bevochten moeten worden en onderwerp van de dag is, heeft de Hilversumse mediastad wel een duit in het zakje gedaan met grensoverschrijdend gedrag en dan moeten we kinderen beschermen tegen deze idioterie", aldus Durlacher.

Niet alleen vraagt ze de gemeente met klem het evenement met 'wokeindoctrinatie' zaterdag te schrappen, maar ook wil ze flink wat antwoorden hebben van het gemeentebestuur op haar vandaag gestelde vragen. Zo wil zij onder meer weten van burgemeester en wethouders hoeveel subsidie Open035 heeft gehad voor dit tweedaagse evenement en hoeveel van dat geld bedoeld is voor de kindervoorleesmiddag.

‘Zuur betaald’ belastinggeld

De Hilversumse politica heeft verder harde woorden voor het veelbesproken evenement. "Het is onaanvaardbaar dat jonge kinderen blootgesteld worden aan dit soort waanzin en dit event gefinancierd wordt door middel van gemeenschapsgeld. In een tijd waarin de armoede groeit kan zuur betaald belastinggeld wel beter besteed worden", zegt ze.

Gisteren kwam de kritiek op de activiteit naar buiten. Zo is er een online-petitie gestart om deze kindervoorleesmiddag door dragqueens van het programma te halen. Daarnaast hebben de twee voorlezers Adreline Jennifer Heartstone en haar vriendin Miss Magica Wonders te maken met online bedreigingen. Dat geldt ook voor medewerkers van bibliotheek Hilversum en vertegenwoordigers van stichting Gooi en Vecht Inclusief, de regionale organisatie die opkomt voor de lhbtiq+-gemeenschap.

Voor zover bekend gaat de voorleesmiddag zaterdag gewoon door. Herman Dummer zei gisteren namens de organisatie dat de veiligheid absoluut is gegarandeerd.

Alle betrokken instanties staan in nauw contact met elkaar over de beveiliging.