Radio-dj die onder schot werd gearresteerd in Antwerpen in shock: "Voelde me erg bedreigd"

De Belgische eenheden hadden van de Nederlandse veiligheidsdienst te horen gekregen dat de auto waar Piqué in reed exact dezelfde route reed als een auto waar prinses Amalia inzat. Toen duidelijk werd dat het om een misverstand ging, werden de Amsterdammers weer vrijgelaten. Dat was zo'n uur later na het incident.

'Waarom zo radicaal?'

Piqué begrijpt helemaal dat de Belgische autoriteiten na zo'n melding moeten ingrijpen, maar zet wel z'n vraagtekens bij de manier waarop. "Waarom moest het zo radicaal? Met een stopteken langs de weg hadden we dit allemaal kunnen voorkomen." Het was voor de Amsterdammer dan ook een hele schok. "Ik voelde me heel erg bedreigd. Ik ben nog nooit in aanraking geweest met de politie en heb nog nooit een wapen op mij gericht gehad. Als dat als een donderslag bij heldere hemel gebeurt, dan lijkt het net alsof je in een film zit."

Zijn advocaat Vito Shukrula snapt ook dat het wellicht verdacht over kon komen dat de jongens dezelfde route als de prinses reden en dat zij moet worden beveiligd. "Dat is helaas de realiteit in dit land, maar dat neemt niet weg dat onschuldige burgers ook rechten hebben." De advocaat benadrukt dat het hen vooral gaat op de manier waarop de aanhouding was gegaan. "Dat was voor ons echt buiten proportioneel."

Excuses

Piqué en Shukrula wilden excuses van het Koninklijk Huis voor de aanhouding en dat hebben zij in het begin van de avond ook gekregen. "We hebben de excuses gekregen van het Koninklijk Huis in een persoonlijk gesprek, daar zijn wij heel blij mee", reageert Shukrula later. "Ze hebben gezegd dat ze het incident erkennen, dat mijn cliënt slachtoffer is geweest en dat ze zijn angst goed kunnen begrijpen."

De excuses en de erkenning van het Koninklijk Huis is voor Piqué genoeg reden om geen verdere vervolgstappen te zetten. "Wij waarderen en accepteren deze excuses."