Westertoren weer beetje zichtbaar na weghalen steigers

De keizerskroon, de kroon van Maximiliaan I van Oostenrijk, heeft een nieuw likje verf gekregen, maar is nog altijd wel de blauwe kleur. De klokken op de toren zien er wel wat anders uit. Voor de renovatie waren de klokken in een rood vierkant, maar nu zijn de klokken rond geschilderd.

Ondanks dat de klok weer zichtbaar is en de kerkklokken weer in het carillon hangen, is de Wester nog niet elk uur hoorbaar. Dat komt omdat de steigerbouwers nu nog ter hoogte van de klokken aan het werk zijn. Als de steiger wat verder is afgebouwd, dan klinken de kerkklokken elk uur weer door de Jordaan.

Vertraging

De Parel van de Jordaan ging in januari van 2023 in de steigers voor de eerste grondige renovatie sinds 2001. De constructie, het metselwerk en het natuursteen moesten worden hersteld, ook werden de kerkklokken onder handen genomen en kreeg alles een nieuwe lik verf.

De renovatie van de Wester zou eigenlijk in juni van dit jaar volledig klaar moeten zijn, maar vanwege meer werkzaamheden en slecht weer lukte dat niet. Alle steigers zijn naar verwachting in januari van 2025 weg en is de toren weer in zijn volledigheid te bewonderen.