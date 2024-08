Matcha thee en kimono's: Amstelveense senioren maken kennis met Japanse cultuur

In Japan staat de dans iedere zomer centraal tijdens een feest waarbij de terugkeer van de geesten van de voorouders wordt gevierd. "Het is apart, want dat kennen wij niet", zegt een bewoner over de traditionele zomerdans die hij net heeft gezien. "Maar het is wel leuk als je dat een keer meemaakt."

Na de zomerdans volgt een theeceremonie, met typisch Japanse matcha-thee. "Iets bitter, en ook zoet. Héérlijk", beoordeelt een bewoonster de smaak. "Het is heel goed voor de gezondheid, want er zit veel vitamine C in", vertelt Kuniharu Iwasaki. Hij is de voorzitter van NALC Holland, een organisatie die Japanners in Nederland stimuleert om vrijwilligerswerk te doen.

