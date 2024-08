Deze zomer minder wespen dan normaal: ''Ga je tuin in en begin te tellen''

Het is je deze zomer misschien opgevallen dat er minder wespen zijn dan normaal. Minder steekbeesten lijkt voor ons misschien goed nieuws, maar voor de natuur is dat een stuk minder. Oud-boswachter Erik van der Spek is actief voor de Wespenstichting op Texel en maakt zich grote zorgen over het verdwijnen van het insect.