Formule 1-coureurs Albon en Piastri aten Grieks in Zandvoort: "Heel aardige gasten"

"Het was, denk ik, tussen een uur of zeven en acht. Toen kwam eerst Piastri binnen met een vriend. Of misschien was het iemand uit zijn team. Daarna schoven nog drie mannen aan, waaronder Albon", vertelt Konstantinos een dag later koeltjes.

'Aardige gasten'

Oscar Piastri komt uit Nieuw-Zeeland en is coureur bij McLaren. Alexander Albon heeft een Thais-Britse achtergrond en rijdt voor het team van Williams. Piastri staat vierde in het algemeen klassement, Albon op plek achttien.

"Ik herkende ze niet meteen, maar toen ik ze naar een grotere tafel moest verhuizen, zag ik het. Ik herkende Piastri eerst, omdat ik wist dat hij de Grand Prix van Hongarije had gewonnen. Later wezen andere gasten in het restaurant me erop dat ook Albon aan het tafeltje zat. Toen herkende ik hem ook. Geen idee wie de andere mannen waren. Misschien vrienden of teamgenoten. Het waren allemaal heel aardige gasten."

Lees verder na de foto.