Nieuw-Vennep favoriete stek onder witwassende criminelen? "Het is geen reclame"

Vanuit een onopvallende loods in Nieuws-Vennep werden in 2020 en 2021 in zeven maanden tijd tientallen miljoenen binnengehaald van en vergeven aan criminelen. Dat gebeurde volgens het OM onder leiding van de Griekse Albanees Thanas B.,

Samen met de hoeveelheid aangetroffen geld in een ander 'kantoor' van de organisatie gaat het om een kwart miljard euro. Daarmee was het de grootste ondergrondse bank die ooit in Nederland is ontmanteld. Zelfs de Amerikaanse FBI bemoeide zich met het onderzoek.

De Ondernemersvereniging Haarlemmermeer-Zuid (OVHZ) maakt zich zorgen over de witwaspraktijken in het dorp, vertelt voorzitter Ben Perdaan: "Het gebeurt de laatste jaren natuurlijk overal in het land, maar we balen ervan, het is geen reclame. Met de gemeente overleggen we er vaak over."

Tientallen miljoenen euro's en duizenden kilo's drugs

Want het is zeker niet de eerste keer dat er een grote criminele operatie is aangetroffen in het dorp. In april vorig jaar viel de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een bedrijfspand aan de Pesetaweg binnen. Ook dat zou een bank voor criminelen zijn geweest, die tientallen miljoenen euro's verplaatste naar Boedapest en Hong Kong. Vier Chinezen worden verdacht van betrokkenheid, van wie er twee nog steeds vastzitten.

Een maand later, mei vorig jaar, was het weer raak aan de Pesetaweg. Toen bleek een vishandel stiekem deel uit te maken van een drugsoperatie. Honderden kilo's drugs en duizenden xtc-pillen werden vanuit Italië naar Haarlemmermeer gereden. De politie kwam de criminelen op het spoor door een tip van Interpol.